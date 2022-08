Shia LaBeouf: ’Ik heb iedere vrouw met wie ik ooit was bedrogen’

In de podcast lijkt hij eveneens in te gaan op de beschuldiging van zijn ex FKA Twigs, die hem in 2020 voor de rechter sleepte voor fysieke en emotionele mishandeling. De acteur hoeft zich pas volgend jaar voor de rechter te verantwoorden, maar heeft de aantijgingen altijd stellig ontkend.

Wél stelt hij: „Ik heb die vrouw veel pijn gedaan”, waarmee hij op FKA Twigs lijkt te doelen. „En terwijl ik dat deed, heb ik veel andere mensen pijn gedaan, en veel andere mensen voor die vrouw”, vervolgt hij. „Ik was altijd op zoek naar genot en gedroeg me egoïstisch, egocentrisch, oneerlijk, onattent en was een angstig mens.”

De acteur, die nu een dochtertje van vijf maanden heeft met zijn vrouw Mia Goth, erkent veel fouten te hebben gemaakt. „Daar ben ik me volledig van bewust. En ik zal dat schuldgevoel de rest van mijn leven bij me dragen.” Dat hij door zijn ex publiekelijk aan de schandpaal is genageld, ziet hij nu echter als een zegen. Volgens hem was hij door de beschuldigingen genoodzaakt zijn leven om te gooien. „Als zij niet had ingegrepen, zou ik nu ofwel een heel middelmatig bestaan hebben of ik zou dood zijn.”