AC/DC-zanger Brian Johnson hoort weer na experimentele behandeling

De 73-jarige Johnson vertelt in Rolling Stone dat hij op een gegeven moment nog enkel vertrouwde op zijn ’spiergeheugen en de mondbewegingen’, omdat hij op het podium niet meer voldoende kon horen. „Ik kon de toon van de gitaren helemaal niet horen!”, verklaart hij. „Het was een vreselijke vorm van doofheid. Ik kon me redden met spiergeheugen en mondbewegingen. Ik begon me echt rot te voelen over de optredens, zowel voor de jongens als voor het publiek. Het was verlammend. Er is niets erger dan daar te staan en niet zeker te weten wat te doen.”

Wat voor behandeling Johnson precies heeft gekregen, weet hij niet. „De eerste keer, bracht hij iets mee dat op een auto-accu leek”, legt hij uit. „We zaten daar en het was zo saai met al die draden en computerschermen en geluiden. Maar het was het zeker waard. Het enige dat ik je kan vertellen, is dat het de botstructuur in de schedel als ontvanger gebruikt. Meer dan dat weet ik ook niet.”