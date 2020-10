Zweedse koninklijke familie op bezoek door het hele land

Met de bezoeken wil de koning participatie tonen bij de getroffenen en aandacht vragen voor lokale initiatieven in verschillende sectoren van de samenleving. De eerste negen bezoeken vinden nog dit najaar plaats.

Het eerste bezoek staat voor aanstaande maandag 12 oktober gepland. Dan gaan Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia langs in Stockholm. Kroonprinses Victoria en haar man Daniel gaan vervolgens donderdag 15 oktober op bezoek in Västmanland en een week later doen ze Södermanland aan. Het voorlopig laatste bezoek vindt plaats op vrijdag 4 december als het kroonprinselijk paar naar Gävleborg gaat.

Eerder dit jaar lagen de Zweedse royals nog onder vuur om de grote uitgaven die ze deden tijdens de crisis.