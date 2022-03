Ruud de Wild is verteller in The Passion

De rol van verteller lijkt De Wild op het lijf geschreven. „Het paasverhaal ken ik al sinds mijn jeugd”, reageert de dj. „Het is niet alleen een religieus verhaal, ook maatschappelijk heeft het ons nog veel te zeggen in deze tijd. Als verteller in The Passion wil ik mij net zo onderzoekend opstellen als in mijn podcasts. Ik weet de antwoorden ook niet, maar ik stel me ervoor open. Het thema ’alles komt goed?!’ is inmiddels mijn levensmotto. Niet alles hoeft altijd desastreus fout te gaan. Het leven is te kort voor gedoe.”

De Wild weet waarover hij spreekt. Een jaar gelden werd er darmkanker geconstateerd bij de radio-dj. Na een zwaar traject is hij inmiddels kankervrij en staat hij weer nuchter als altijd in het leven. Ruud: „Op dit moment gaat het heel goed. Ik was er op tijd bij. Het was a hell of a ride met behoorlijk wat tegenslagen onderweg. Maar op dit moment zijn mijn kansen om kanker te krijgen weer net zo groot als die van iemand die nooit door de ziekte is getroffen”, vertelde hij eind 2021 aan VROUW Magazine. „ Tegelijkertijd is de onbezorgdheid wel zo’n beetje verdwenen. Ja, ik ben beter. Dat durf ik ook hardop te zeggen; ik geloof niet zo in de goden verzoeken. Aan de andere kant, ik ben beter tot ik niet meer beter ben. Ik weet nu dat het ook zomaar ineens over kan zijn. Niet per se door kanker. In feite kun je op elk moment onder een bus lopen. Ik ben me bewust geworden van mijn eigen sterfelijkheid. Maar ik vind het heel belangrijk om daar niet te veel mee bezig te zijn. Je moet jezelf aanpakken, anders blijf je erin hangen.”

The Passion

Eerder werden de hoofdrollen al bekend: Jezus wordt gespeeld door Soy Kroon, Noortje Herlaar kruipt deze editie in de huid van Maria en Dennis Weening is te zien als Judas. Thomas Cammaert neemt de vertolking van Petrus op zich en Kim-Lian van der Meij speelt Maria Magdalena, een nieuwe rol dit jaar. Politicus Pilatus wordt gespeeld door Sabri Saad El Hamus en Sosha Duysker is verslaggever. Jasmine Sendar, Peggy Vrijens, Tim Hogenbosch, Camilla Dreef, Jannes Heuvelmans, Juneoer Mers, Iris Stenger, Sydney Tros en Robin Zijlstra zijn te zien als discipel.

Uiteenlopende BN’ers hebben een bijrol in het muzikale paasevenement. Zo kruipt voormalig First dates-gastheer Sergio Vyent samen met Boer zoekt vrouw-boerin Steffi in de rol van Petrus-herkenners en vormen Marcel van de Ven & Thijs Wattimena van Hunted het arrestatieteam dat Jezus in de boeien slaat.

The Passion is op Witte Donderdag, 14 april, om 20.30 uur te zien bij Kro-Ncrv op NPO 1.