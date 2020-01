Rosario Dawson zal geen First Lady worden

Nadat Booker zijn beslissing bekend had gemaakt, schreef Dawson een lief bericht aan hem op Twitter. „Cory, je blijft me elke dag inspireren”, aldus de Sin City-actrice. „Jij en je team hebben tijdens deze campagne de beste kant van ons allemaal laten zien, en ik weet dat je dat zal blijven doen. Dankjewel. Ik zie je. En ik hou van je.”

Dawson stond Booker tijdens een aantal campagne-bijeenkomsten bij. Toch kreeg ze kritiek dat ze niet vaker aanwezig was op die momenten. Dit tot ergernis van haar vriend. „Dat is echt weer een genderdingetje”, zo zei de politicus tegen Amerikaanse media. „Ze is een werkende vrouw en daarbij ook nog eens alleenstaande moeder. Ze draait lange dagen op de set, dat weet ik want ik heb haar daar opgezocht. Mensen zeggen nou nooit: Cory Booker mist Rosario Dawsons première.”