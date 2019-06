Chris Brown en Drake maken samen single

„De zomer gaat een heel stuk heter worden”, schrijft de rapper bij een foto van hun samen. Het nummer No Guidance komt op zijn nieuwe album dat eind deze maand verschijnt.

De heren ruzieden de afgelopen jaren met elkaar vanwege hun gedeelde ex Rihanna. In 2012 gooiden de zangers flessen naar elkaar in een nachtclub in New York en sindsdien werd over en weer modder gegooid.