André en Janny verruilen boot voor trein in Denkend aan Zwitserland

Janny (68) en André (75) maken al vier seizoenen de Nederlandse waterwegen op vrolijke wijze onveilig in Denkend aan Holland, maar in de wintermaanden is het net iets te fris op de boot. Daarom zoeken ze op een andere wijze de kou op.

Het tv-duo start binnenkort aan de opnames van Denkend aan Zwitserland waarin ze samen met Janny’s trouwe teckel Nhaan per trein door de Zwitserse Alpen reizen. De keus viel op Zwitserland omdat Janny als kind al fan is van het bekende alpenmeisje Heidi.

Naast de nodige humor belooft de winterse editie van het MAX-reisprogramma ook veel mooie beelden van het veelzijdige Zwitserse landschap. Van besneeuwde bergtoppen tot groene alpenweides.

Denkend aan Zwitserland wordt later dit jaar verwacht.