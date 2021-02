Nieuwe liefde voor Lily James?

De twee zouden elkaar donderdag gedag hebben gekust voor de deur van een hotel in Suffolk. Lily zou daarna op weg zijn gegaan naar de set van de film What’s Love Got To Do With it?.

Afgelopen oktober haalde Lily nog de internationale media toen bleek dat ze een affaire had met de getrouwde acteur Dominic West, haar tegenspeler in The Pursuit Of Love. De actrice, vooral bekend van de film Mamma Mia! Here We Go Again, werd daarvoor nog gelinkt aan Chris Evans.