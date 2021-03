Thomas Olde Heuvelt met ’Orakel’ terug naar basis

Premium Cultuur

’Klara en de zon’: Gevoelige robot leert wat menselijk is

Kan een robot menselijke gevoelens leren kennen? In Klara en de zon van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro (1954) is dit in elk geval wel de bedoeling. Klara is daarin een ’kunstmatige vriendin’ (KV), te koop in een speciale winkel, om tieners gezelschap te houden.