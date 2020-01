Olivia Newton-John en Queen op benefietconcert Australië

Comédienne Celeste Barber gaat de show in het ANZ Stadium presenteren. Zij haalde via internet in een week tijd 50 miljoen Australische dollar (31 miljoen euro) aan donaties op: veel meer dan de 30.000 dollar die ze in gedachte had toen ze begon met de crowdfundingactie. Meer dan 1,2 miljoen mensen uit zeker 75 landen maakten geld over.

Australië wordt al maanden geteisterd door verwoestende bosbranden, die aan tientallen mensen het leven hebben gekost. De opbrengst van het benefietconcert op 16 februari gaat onder meer naar het Rode Kruis en de brandweer.