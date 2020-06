Jan Smit staat stil bij overleden beste vriend Jaap Buijs

„Vandaag, 5 jaar geleden verloor ik mijn beste vriend...”, schrijft de 34-jarige Volendammer, die rwaalf was toen hij bij de manager kwam. „Het verdriet slijt gelukkig enigszins, maar het gemis wordt daarentegen elke dag een beetje meer! Desalniettemin hou ik me vast aan de levenslessen en herinneringen die ik voor altijd bij me zal dragen!”

Buijs overleed in 2015 op 69-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. Hij vertegenwoordigde voor het bureau Volendam Music naast Smit ook artiesten als George Baker en 3JS.