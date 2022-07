’Rapport pestgedrag Meghan achtergehouden om oorlog met paleis te vermijden’

De echtgenote van Harry werd door twee medewerkers van het koningshuis beschuldigd van pesterijen. Het verhaal kwam in maart vorig jaar aan het licht waarna het hof een extern advocatenkantoor inschakelde om het te onderzoeken. Vorige maand werd bekend dat het onderzoek is afgerond, maar details werden nooit bekendgemaakt. Het paleis had eerder gesuggereerd dat het resultaat in jaarverslag naar buiten zou komen, maar dat is niet het geval. De hertogin van Sussex heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Een insider stelde dat het rapport niet is vrijgegeven om betrokkenen te beschermen, maar een koninklijk expert Duncan Larcombe stelt dat er een heel andere reden achter zit. „Ik denk dat de reden dat ze dit niet publiceren, is dat het paleis bang is voor de hertog en hertogin van Sussex”, vertelt hij in The Royal Beat. „Ze weten dat als ze het rapport publiceren, Harry en Meghan mogelijk het slachtoffer gaan spelen en weer naar Oprah gaan. Ze proberen op deze manier een oorlog te vermijden.”