Geen Emmy voor astronaut Buzz Aldrin

De prijs in hun categorie, beste cinematografie in een non-fictie programma, ging naar de cameraploeg van The Cave, een Syrisch-Deense documentaire over een arts in een noodziekenhuis in Ghouta in Syrië.

Aldrin (90), Collins (89) en hun in 2012 overleden collega Neil Armstrong namen veel op tijdens hun reis naar de maan, de beelden die zij maakten toen Armstrong als eerste mens voet op de maan zette zijn historisch. Na hun ruimtereis werden de drie astronauten ereleden van de American Society of Cinematographers.

De Creative Arts Emmy Awards zijn de technische en kleinere categorieën van de Primetime Emmy Awards, de belangrijkste televisieprijzen van Amerika. Normaliter mogen de winnaars van de Creative Arts Emmy's hun beeldjes ophalen tijdens een speciale ceremonie in het weekend voor de grote Emmy-uitreiking, maar vanwege de coronacrisis is dit jaar gekozen voor een virtuele uitreiking verspreid over vijf dagen, waarvan maandag de eerste was.

De belangrijkste Primetime Emmy Awards worden op zondag 20 september uitgereikt, tijdens een virtuele ceremonie gepresenteerd door Jimmy Kimmel.