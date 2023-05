Jeroen Snel: ’Het gaat niet om badpak, maar om monarchie’

Ⓒ ANP / HH

Royaltyverslaggever Jeroen Snel wilde met zijn opmerking over ’gravinfluencer’ Eloise en haar badpak „wijzen op het feit dat de monarchie soms een beetje gewoon aan het worden is.” Dat laat hij zaterdag weten aan het ANP in reactie op het commentaar van prins Constantijn over zijn woorden in RTL Boulevard. Constantijn stelde vrijdagavond niet te snappen dat er commotie is over het feit dat zijn dochter in badpak op televisie kwam.