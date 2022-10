’Boiling point’ toont culinaire drukketel met één lange cameratake

Wat: drama

Regie: Philip Barantini

Met: Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham

In 2019 maakte schrijver-regisseur Philip Barantini al eens een korte film van 22 minuten met dezelfde titel, dezelfde hoofdrolspeler, dezelfde aanpak en – in de basis - hetzelfde verhaal. Boiling point toont in één lange cameratake hoe de problemen zich voor Andy (Stephen Graham) opstapelen, sneller nog dan de vuile vaat in de spoelkeuken.

Wrijvingen en onbegrip tussen vóór en áchter – de bediening en het keukenpersoneel - dragen bij aan de sores van de geplaagde chefkok. Zo blijkt manager Beth (Alice Feetham) hem niet te hebben verteld dat zijn voormalige zakenpartner, tegenwoordig een populaire tv-kok, voor die avond een reservering heeft. Dat deze egotripper een gevreesd culinair recensent in zijn kielzog heeft meegenomen, komt al helemaal als een onprettige verrassing.

Duidelijk is dat de chefkok worstelt, al blijft de mogelijke oorzaak van zijn onvermogen lang verborgen. Intussen probeert hij de boel bij elkaar te houden. Hij blaft werknemers die steken laten vallen soms af, maar is ook niet te beroerd zelf zijn fouten toe te geven en de banden weer te herstellen. Zijn sous-chef Carly (Vinette Robinson) toont zich daarbij zijn trouwe steun en toeverlaat, al komt ook de grens van haar loyaliteit aan hem in zicht. Wat bovenop alle andere tegenslagen een regelrechte ramp zou zijn.

De regisseur volgt vooral Andy. Toch neemt zijn camera soms even een afslag om andere personages effectief van een achtergrond te voorzien. Het onafgebroken filmen vergt intussen niet alleen een sterk staaltjes choreografie en concentratie van cast en crew, maar houd je als kijker ook op het puntje van je stoel en maakt de steeds hoger oplopende spanning achter de schermen van het restaurant invoelbaar. Tot er in Boiling point nog maar één vraag rest: slaat de vlam in de pan of loopt het met een sisser af?

✭✭✭ (3 uit 5)