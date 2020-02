Mickey Pearson (Matthew McConaughey) is de koning van de jungle in ’The gentlemen’.

Misdaad met een glimlach: Guy Ritchie heeft er sinds zijn regiedebuut Lock, stock and two smoking barrels (1998) zijn handelsmerk van gemaakt, los van incidentele genre-uitstapjes als Aladdin. Met de criminele komedie The gentlemen begeeft hij zich dus op vertrouwd terrein.