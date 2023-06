Prinses Catherine en Paul McCartney grappen over jonge vrouw van zanger

De 81-jarige zanger vertelde Catherine over zijn eigen expositie met foto's van de Beatles in 1963 en 1964. McCartney vroeg zich af of zijn vrouw, die 18 jaar jonger is dan hij, toen al geboren was. Zijn vrouw Nancy is 63, dus was inderdaad al geboren toen deze foto's werden geschoten. Dat vertelde Nancy in antwoord op het gesprek tussen Paul en Catherine.

Verder spraken Catherine en de zanger over hun gezamenlijke liefde voor fotografie. Catherine was aanwezig om het museum na drie jaar te heropenen. In het museum hangen portretten van de belangrijkste personen uit de Britse geschiedenis. De National Portrait Gallery werd opgericht in 1856 en er hangen inmiddels meer dan 9000 portretten van belangrijke Britse personen.

Een portret dat is gemaakt toen de prinses van Wales 40 jaar werd, hangt in het hernieuwde museum. Catherine is beschermvrouwe van het museum.