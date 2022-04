Travis Scott kondigt comeback aan met openbaar concert na drama Astroworld

Rapper Travis Scott is van plan om op 7 mei het podium in Miami te betreden tijdens de Formula One Grand Prix van de stad in club E11even. Dit zou het eerste openbare concert zijn dat hij geeft sinds de tragedie tijdens zijn optreden op Astroworld in november. Toen kwamen 10 mensen om en vielen er talrijke gewonden.