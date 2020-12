Robert Downey Jr. eert Chadwick Boseman

„Er was iets anders en speciaal aan Chadwick Boseman”, vertelde Downey. „Mr. Boseman belichaamde wat het betekent om een superheld te zijn. Zijn impact blijkt niet alleen uit de box office records die hij brak, maar vooral uit de fanschare die hem nog vele jaren zal blijven herdenken. Hij was de grootste held als hij gewoon Chad was. Dan was hij groter dan wie hij ook op het witte doek speelde.”

De MTV Movie & TV Awards zagen er anders uit dan andere jaren. Niet alleen vond de uitreiking plaats zonder publiek en genomineerden, maar vanwege het beperkte aantal films dat dit jaar is uitgekomen, werden acteerprestaties van alle tijden beloond met een prijs.

Zoals gebruikelijk bij MTV werden deze ’Greatest Of All Time’-prijzen opgedeeld in opvallende categorieën. Zo mocht Kevin Bacon de Dance Your Ass Off-award in ontvangst nemen voor Footloose uit 1984, werd Kevin Hart uitgeroepen tot Comedy Giant en gingen Drew Barrymore en Adam Sandler er vandoor met de award voor Dynamic Duo, voor hun werk in The Wedding Singer (1998), 50 First Dates (2004) en Blended (2014).

Halloween-ster Jamie Lee Curtis won de titel GOAT: Scream Queen en Selma Blair en Sarah Michelle Gellar wonnen de Legendary Lip Lock, voor hun kus in Cruel Intentions (1999). Gal Gadot mag zich van MTV dit jaar She-Ro noemen en de meest hartverscheurende Break-Up was volgens de stemmers die van Jason Segel en Kristen Bell in Forgetting Sarah Marshall (2008). De Zero to Hero-award ging zondagavond naar William Zabka, die Johnny Lawrence speelde in de Karate Kid-films en spin-offserie Cobra Kai.