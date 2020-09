Ewan McGregor verrast door populariteit Star Wars

„Weet je, de films waren niet erg geliefd toen ze uitkwamen”, vertelt McGregor in gesprek met Empire. „Ik denk dat mensen van mijn generatie zich wilden voelen zoals ze zich voelden toen ze die eerste drie films zagen, toen ze nog kinderen waren. Maar George Lucas wilde met de nieuwe films een andere richting inslaan, hij had een ander idee. Het was toen lastig”, zo herinnert hij zich.

„Maar al die jaren later, ben ik me echt bewust van wat onze films betekenden voor de generatie waarvoor ze gemaakt zijn”, vervolgt hij. Hij stelt dan ook verrast te zijn door de toegenomen populariteit van de films. „Ze vinden ze echt leuk! Ik heb mensen ontmoet voor wie de films veel hebben betekend, meer nog dan de originele drie. En ik heb zoiets van: ’Houd je me voor de gek?’”