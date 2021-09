’Helene Fischer in verwachting’

„Helene is in haar vierde maand, de baby zou in februari of maart geboren moeten worden. De hele familie is ontzettend blij”, vertelt de ingewijde aan Bild. „Deze baby is ontzettend gewenst en is voor Helene en Thomas een bekroning op hun liefde. Beiden wilden altijd al een gezin.”

Het zou het eerste kindje zijn voor Helene. Het management van de zangeres wil vooralsnog niet het blijde nieuws bevestigen aan Gala.