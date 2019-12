Uittips: kerst in het theater

In het hele land staan theaters en concertzalen de komende tijd in het teken van Kerst.

Nadat Henry van Loon, Martijn Hillenius, Steef Hupkes, Niels van der Laan en Jeroen Woe als de a capella boyband Stanley en de Menzo’s (21 t/m 24 dec.) in het Rotterdamse Luxor Theater de boel een beetje hebben opgewarmd, is het de beurt aan Charles Dickens’ Scrooge de musical (26 t/m 29 dec.), met acteur Warre Borgmans als de beroemde vrek Ebenezer Scrooge.

Christmas show

In het Amsterdamse Ziggo Dome vindt op 21 en 22 december het spektakelstuk The Christmas Show plaats met o.a. Carlo Boszhard, Celinde Schoenmaker, Buddy Vedder en Famke Louise. Zij spelen dit jaar het sprookje van Doornroosje en de Kerstprins.

Jordaan

In het DeLaMar Theater vieren Johnny Jordaan (Rob van de Meeberg), Tante Leen (Marjolijn Touw) en Willy Alberti (Harry Slinger) op 16 en 17 december Een hemelse kerst in de Jordaan.

Strauss Orkest

André Rieu (20 t/m 22 dec.) tovert in Maastricht het MECC om in een winterpaleis met ijsbanen, kroonluchters en sneeuw. Vier Christmas in my hometown met het vertrouwde Johann Strauss Orkest, internationale solisten en koren, The Platin Tenors, 300 dansers en 60 schaatsers en de Golden Voices of Gospel.

Hemels

Of bezoek met de familie de Haarlemse Stadsschouwburg voor Hemels Haarlem! De kerstrevue (24 t/m 29 dec.) of ga naar de WinterKaravaan in Alkmaar (22 t/m 29 dec.). Laat je daar verwarmen door grote houtkachels, glühwein en winterkost en ontdek theaterpareltjes van jonge theatermakers in een ontmantelde drukkerij.