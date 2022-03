Backstreet Boy AJ McLean wil droom verwezenlijken op Broadway

„Meedoen aan een Broadway-show in New York staat voor mij op nummer één, dat lijkt me zo te gek! Waarschijnlijk ga ik met mijn gezin binnen nu en twee jaar verhuizen naar New York om deze droom werkelijkheid te maken. Ik hoop zó dat dat lukt en dat ik een mooie rol kan gaan spelen”, aldus AJ In People.

De zanger kampte in het verleden met de nodige drank- en drugsverslavingen maar is sinds een aantal jaar clean. „Dat geeft me veel moed, dat ik dat heb overwonnen. Ik heb teveel tijd weggegooid met alle problemen die ik destijds had, maar ik ben er nog steeds en kijk ernaar uit om een nieuw hoofdstuk aan mijn carrière toe te voegen. Broadway zou echt fantastisch zijn.”