Paris Hilton wil volgend jaar moeder worden

Naar eigen zeggen kreeg de socialite „een hele lading vragen” over wanneer ze een baby zou krijgen. In 2021 maakte Hilton al bekend dat ze was begonnen aan een IVF-traject. „Mijn man en ik wilden genieten van ons eerste jaar als een koppel en we zijn van plan om in 2023 een gezin te stichten.”

Hilton kijkt er nu al naar uit. „Zoals iedereen weet heb ik een extreem druk werk- en reisschema, maar niets maakt me meer opgewonden dan moeder worden in 2023! Dank jullie allemaal voor jullie lieve berichtjes.”