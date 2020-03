Ware liefde in tijden van slavernij

Van der Zijl: „Ik schrijf om dezelfde reden als waarom ik lees: om even de ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid.” Ⓒ Foto Anja van Wijgerden

Dat Annejet van der Zijl een neus heeft voor goede verhalen is bekend. Niet voor niets werden haar boeken Sonny Boy en De Amerikaanse prinses internationale bestsellers. Speciaal voor het Boekenweekgeschenk dook ze in de bijzondere liefdesgeschiedenis tussen Leon, een avontuurlijk ingestelde jongen uit het Zuid-Hollandse Monster en de beeldschone Juliette, een zwarte Amerikaanse slavin. „In deze gepolariseerde tijden is dit een hoopgevend verhaal.”