Adele lanceert langverwachte nieuwe single

Adele scheidde in april 2019 van haar echtgenoot Simon Konecki. Het nieuwe album, waarvan de verschijningsdatum nog niet bekend is, is zeer persoonlijk, onder meer omdat ze in de liedjes een antwoord probeert te geven op de vele vragen die haar negenjarige zoon Angelo heeft over de pijnlijke breuk.

„Op de duur werd het album een mogelijkheid om hem zaken te verduidelijken, iets waarnaar hij kan luisteren als hij ouder is”, aldus de 33-jarige zangeres vorige week. Maar het is maar tot op zekere hoogte een scheidingsplaat. „Het was meer alsof ik van mezelf gescheiden was. Het werd me duidelijk dat ik het probleem was.”

25, de laatste plaat van Adele, verscheen in 2015. De zangeres, die nu in Los Angeles woont, heeft 15 Grammy’s op haar schouw staan. In november siert ze zowel de Britse als de Amerikaanse cover van Vogue.