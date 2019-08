Susan Boyle: 10 jaar later en.. jónger!

Tien jaar na haar wereldwijde doorbraak, ziet Susan Boyle er beter uit dan ooit. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een legendarisch televisiefragment en al tien jaar een hit op YouTube, de onbekende Engelse die meedoet aan Britain’s Got Talent en daar met I Dreamed a Dream uit Les Mis de sterren van de hemel zingt. Haar deelname aan de tv-talentenjacht, waar zij uiteindelijk tweede werd, maakte SUSAN BOYLE in een klap wereldberoemd.