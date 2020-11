Harry Styles wil af van gendernormen in de mode

Harry dankt de ontwikkeling van zijn persoonlijke stijl aan zijn stylist Harry Lambert. „Hij heeft gewoon lol met kleding en daar is waar ik het van heb. Hij neemt het niet te serieus, wat betekent dat ik het ook niet te serieus neem”, zegt de zanger, die gehuld in een jurk als eerste man op de cover van het tijdschrift staat.

Tijdens hun eerste ontmoeting stelde Lambert voor dat de zanger een broek met wijde pijpen zou dragen, maar dat vond hij destijds nog een beetje raar. Nu is dat wel anders. „Je kunt nooit ’overdressed’ zijn. Dat bestaat gewoon niet”, vindt Harry. „De mensen tegen wie ik opkijk in de muziek - Prince, David Bowie, Elvis, Freddie Mercury en Elton John - zijn zulke showmannen. Als kind blies me dat al omver. Nu kan ik zelf iets aan doen wat erg flamboyant voelt, maar ik voel me niet gek als ik het draag.”

Vervagen

Iedereen moet experimenteren met kleren, vindt de zanger. „Kleren zijn er om plezier mee te hebben, mee te experimenteren en mee te spelen. Daarom is het fijn dat die grenzen langzaamaan steeds meer vervagen. Wanneer je het idee wegneemt dat er kleren zijn voor mannen en kleren voor vrouwen, dan verwijder je barrières en ontstaat er ruimte om te spelen.”

Zelf is Harry vaak te vinden op de vrouwenafdelingen van kledingwinkels. „Dan kijk ik naar die vrouwenkleding en vind ik het geweldig”, zegt hij. „Je kunt zoveel lol hebben bij het spelen met kleren. Ik denk nooit zoveel na over wat het betekent - het wordt gewoon het verlengstuk van iets wat je creëert.”