Fans Céline Dion protesteren bij muziekblad Rolling Stone

Blijkbaar zat het de groep fans zo hoog, dat zij besloten te gaan protesteren bij het kantoor van Rolling Stone. Entertainmentsite Variety deelde enkele beelden van het protest. De fans hadden onder meer borden meegenomen met teksten als ’gerechtigheid voor Céline’, ’hoe kunnen jullie Céline vergeten’ en ’Rolling Stone is stoned’.

Eerder hadden fans online al massaal hun ongenoegen geuit over het feit dat de zangeres van hits als My Heart Will Go On, All By Myself en I'm Alive niet op de lijst stond. Ook het ontbreken van andere artiesten leidde tot verontwaardiging. Zo stonden namen als Pink, Janet Jackson en Diana Ross ook niet in de lijst.

Aretha Franklin voerde de lijst met de tweehonderd grootste namen aan. Whitney Houston eindigde op de tweede plaats en de derde stek was voor Sam Cooke.