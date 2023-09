Art Rooijakkers vraagt vriendin ten huwelijk

Gudden deelt het goede nieuws op sociale media. Volgers van haar afgeschermde Instagramaccount zagen een foto van het stel met een ring aan haar vinger en de veelzeggende boodschap ’About to change my last name’.

Het is het eerste huwelijk voor beiden. Rooijakkers had ruim twintig jaar een relatie met tv-producent Andrea Pleijte, maar in 2021 werd bekend dat ze niet langer samen zijn. Ze delen de zorg voor hun tweeling Puk en Keesje (6).

Rooijakkers maakte eind januari dit jaar bekend een relatie te hebben met de 19 jaar jongere Karlijn Gudden die bij een marketingbureau voor influencers actief is. Hoe lang ze al een setje vormen is niet gecommuniceerd.