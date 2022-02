Billie Eilish legt concert stil om fan in ademnood te helpen

Op een video die rondgaat op sociale media is te zien hoe Eilish vanaf het podium aan iemand vraagt of ze een inhalator nodig heeft. Dan roept ze haar crew op om een inhalator te komen brengen. Volgens entertainmentsite TMZ ging Eilish pas weer verder met het concert toen ze zeker wist dat het meisje oké was.

Het komt vaker voor dat de 19-jarige Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Bad Guy en No Time To Die, een concert moet stilleggen omdat er iemand niet goed lijkt te zijn geworden. In een compilatie die rondgaat op TikTok zijn verschillende fragmenten te zien waarin de superster zich zorgen maakt over mensen in het publiek.