’Harry en Meghan betalen eigen beveiliging’

Ze zouden een model gebruiken dat ook gebruikt is door voormalig Brits premier Tony Blair. Dat betekent dat zij de kosten voor de bescherming die hen wordt geboden tijdens zakelijke verplichtingen zonder koninklijke band achteraf zullen terugbetalen, stellen bronnen. Tot nu toe was het onduidelijk wie de rekening zou betalen voor de beveiliging van het gezinnetje van Meghan, Harry en baby Archie, nu zij terugtreden uit hun koninklijke verplichtingen.

Momenteel verblijven ze in Candada en duizenden inwoners van dat land maakten donderdag via een petitie duidelijk dat zij in elk geval geen zin hebben de kosten voor het stel te betalen. Volgens Canadese politici hoeft dat ook niet, maar premier Justin Trudeau heeft tot nu toe geweigerd om te zeggen wie dan de rekening zou betalen. Er wordt wel gespeculeerd dat de rekening gedeeld zou worden tussen Engeland en Canada.

