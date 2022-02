Angela Groothuizen: ’Ik heb minimaal één date per week, soms drie’

Na veelbesproken relaties met onder anderen Erik de Zwart en Peter Jan Rens vond Angela ruim dertig jaar gelden het geluk bij Rob Mooij. Maar ook met de ’liefde van haar leven’ liep het uiteindelijk spaak, zo vertelt ze in Shownieuws.

„Rob en ik kennen elkaar nu 32 jaar en het was liefde op het eerste gezicht. Een onvoorwaardelijke vriendschap, ook. We zijn nu eigenlijk uit elkaar, maar het gaat nu weer heel goed met hem. Dus het zou zomaar kunnen dat we ooit weer bij elkaar terecht komen.”

Tinder

De voormalige Dolly Dot laat in het midden wat er exact is gebeurd, maar geeft aan dat hun laatste vier jaar samen ’echt zwaar’ waren. „Want als de liefde van je leven zich zo slecht voelt, is dat heel verdrietig. Ik heb echt een halfjaar gehuild. Maar toen dacht ik: ik wil gewoon leuke mannen leren kennen.”

En dus ging Angela op Tinder. „En, nou ja, de meesten gaan weer voorbij, een ander wordt een goede vriend. En dan ga je op een gegeven moment ook op date. Ik vind het leuk en heb minimaal één date per week. En soms heb je er wel drie, dat is best wel veel.”