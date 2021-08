Hilariteit om Jacob uit B&B Vol liefde

Ondanks dat alle vier de vrouwen die naar de B&B in het Portugese Albufeira zijn afgereisd om Jacob te leren kennen, hebben ze allen aangegeven op romantisch vlak geen interesse in hem te hebben. Om er toch het beste van te maken tijdens de quarantaine probeert Jacob een activiteit in het zwembad te organiseren, ondertussen liggen de dames te zonnen.

Iemand twittert: „Jacob is volgens mij een acteur dat kan niet anders ...”, en een ander schrijft: „Jacob wordt toch een persiflage van zichzelf zo langzamerhand.”

Ook is er veel bijval voor Jacob: „Quarantaine of niet ik had die 4 saaie respectloze heksen naar een hostel gestuurd. Dat ze geen match zijn met Jacob oké, maar hun gedrag is echt walgelijk.” Ook wordt er advies gegeven aan Jacob: „Jacob pleur die 4 profiteurs de deur uit. Ze zijn niet geïnteresseerd en profiteren lekker van een gratis vakantie!”

Hieronder een greep uit de vele reacties: