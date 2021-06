Queen Elizabeth pakt uit met 70-jarig troonjubileum

Het concert wordt op zaterdag 4 juni 2022 live uitgezonden door de BBC. Wie er gaan optreden is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er ook publiek welkom is.

De festiviteiten beginnen op donderdag 2 juni met een traditionele Trooping the Colour-viering, waarmee normaal gesproken in het tweede weekend van juni de verjaardag van de koningin groots wordt gevierd met parades door Londen. Volgend jaar is er ook op de zondag een optocht door de Londense straten, dit keer met onder meer theater, muziek, circus en andere cultuur. Eerder werd al bekend dat de Britten een extra vrije dag krijgen om het feest mee te vieren.

Bij alle evenementen zijn behalve koningin Elizabeth ook de andere leden van het Britse koningshuis aanwezig. Het komende jaar zullen hun bezoeken door het land ook in het teken staan van het jubileum van de Queen.

Elizabeth hoopt de historische mijlpaal te bereiken op 6 februari. Ze werd in 1952 op jonge leeftijd koningin door het overlijden van haar pas 56-jarige vader koning George VI. Haar kroning volgde een jaar later, op 2 juni 1953, woensdag precies 68 jaar geleden. Dat biedt de mogelijkheid ook in 2023 weer een feest te houden.