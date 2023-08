Restaurant Le Garage van Joop Braakhekke failliet verklaard

„Le Garage is gesloten. Wij zijn even op vakantie”, staat er op de website van het restaurant. Maar het faillissementsregister vertelt een ander verhaal. Le Garage is namelijk failliet verklaard. Het faillissement werd aangevraagd door Erwin Walthaus, die na het overlijden van Braakhekke het restaurant overnam.

Curator Karien van Boekel reageert op het faillissement bij Quote: „Helaas, het standaard antwoord van een curator in de eerste twee dagen. We zijn nog bezig met het achterhalen van de oorzaken, maar zullen altijd kijken naar de mogelijkheden van een doorstart”.

Of het terugbetalen van coronasteun het einde van het restaurant betekende weet Van Boekel nog niet. „Eerder deze week was inderdaad bij het Financieel Dagblad te lezen dat veel restaurants het vanwege coronasteun en prijsstijgingen wel moeilijk hebben, maar of die redenen hier ook van toepassing zijn, durf ik in dit stadium nog niet te zeggen”, aldus Van Boekel.