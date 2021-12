Billie Joe Armstrong mist nieuwjaarsfeestje Miley Cyrus

Sterren

Carlos Marín (53) van zangkwartet Il Divo overleden

Bariton Carlos Marín van het internationale zangkwartet Il Divo is zondag op 53-jarige leeftijd overleden. Waaraan de Spaanse zanger is overleden, is officieel niet bekendgemaakt. Volgens verschillende Britse media stierf Marín in het Manchester Royal Hospital in het Britse Manchester.