1 Jaar na dood Jeffrey Epstein: wat weten we nu?

Het is exact een jaar geleden dat Jeffrey Epstein dood in zijn cel werd aangetroffen. De 66-jarige miljardair, die ervan verdacht werd tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes seksueel te hebben uitgebuit, ontnam zichzelf het leven in afwachting van zijn proces. Sindsdien is de zaak bijna wekelijks in het nieuws en nu ook zijn vermeende ’madam’ Ghislaine Maxwell is gearresteerd, komt er eindelijk schot in de zaak. Wat weten we tot nu toe?