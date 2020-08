Ⓒ Standaard Uitgeverij

AMSTERDAM - Het negende en laatste Suske en Wiske-avontuur uit de befaamde Blauwe Reeks voor het weekblad Kuifje, ziet na ruim zestig jaar alsnog het levenslicht. De strip, waarvoor Willy Vandersteen in 1959 op kosten van KLM door Azië vloog, is vanaf zaterdag te lezen in De Telegraaf.