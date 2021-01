’Adele zingt niet over ex-man op nieuwe album’

De scheiding is anders dan haar vorige gestrande relaties. Vooral omdat de zangeres en haar ex-man een zoon hebben. „Ze vinden allebei dat Angelo moet worden beschermd en daarom is Adele ermee akkoord gegaan niet over hun relatie te zingen”, vertelt een ingewijde aan The Sun.

Het album heeft volgens de insider sowieso al een ’ander geluid’ dan haar vorige platen. „Dus daarom vond ze het niet zo erg dat Simon er stilletjes vanuit ging dat ze hun relatie buiten haar muziek hield.”

Auteursrecht

Na het succes van haar debuutplaat 19 (2008) vertelde Adele dat de ex over wie ze daarop zong auteursrecht had geclaimd. „Hij dacht echt dat hij door een eikel te zijn geweest input heeft gehad in het creatieve proces”, zei de 32-jarige zangeres destijds. „De enige credit die hij krijgt is dat hij ervoor heeft gezorgd dat ik volwassen ben geworden.”

Wanneer het nieuwe album van Adele uitkomt, is nog niet bekend. Voorganger 25 verscheen in 2015.