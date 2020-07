Boef ’sloopt’ Spotify

„Alles kapot gemaakt”, schrijft Boef op Instagram. Hij plaatste daarbij een foto waarop te zien is dat alle nummers bij de 21 best beluisterde singles van de vrijdag hoorden. „Shout-out naar de beste fanbase van Nederland”, vervolgt hij. „Tering dankbaar. En besef he, Spotify lag er drie uur uit, dit heb ik in 21 uur gedraaid.”

Boef heeft dankzij de enorme aantallen streams zijn Spotify-record van meest beluisterde album in 24 uur weer terug. Die moest hij drie maanden geleden doorgeven aan Lil’ Kleine die met zijn nieuwe plaat Jongen van de Straat tot ruim 4,6 miljoen streams kwam. Het eerdere record zette Boef in 2017 neer met zijn album Slaaptekort (4,2 miljoen streams).

Vorige week verbrak Boef ook al het record van meest gestreamde track in Nederland op de dag van de release. Met Tout Est Bon, waarmee de rapper vrijdag op nummer 1 binnenkwam in de Single Top 100, behaalde hij 679.000 streams. Die single is ook nu nog de populairste track van Allemaal een Droom. Vrijdag werd het nummer nog 565.444 keer beluisterd.

Het ultieme dagrecord in Nederland staat op naam van Duncan Laurence. Op de dag na zijn songfestivalwinst vorig jaar werd Arcade liefst 1,24 miljoen keer beluisterd op Spotify in Nederland.