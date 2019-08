Henry Golding in beeld voor hoofdrol in G.I. Joe-film Snake

De film Snake Eyes wordt geregisseerd door Robert Schwentke op basis van een script van Evan Spiliotopoulos, die ook het script van Beauty and the Beast schreef. Het personage Snake Eyes is een stille ninja-commando die zich helemaal in het zwart kleedt, nooit zijn gezicht onthult en niet spreekt.

De spin-off volgt op de twee films G.I. Joe: Rise of Cobra (2009) en G.I. Joe: Retaliation (2013). G.I. Joe is gebaseerd op het Hasbro-speelgoed uit de jaren tachtig en is ook bekend van een tv-serie en een stripboek van Marvel.