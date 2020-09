Koen Wauters test positief op corona

De 53-jarige Wauters is vooral bekend als voorman van de uiterst succesvolle formatie Clouseau. Ook was hij als acteur te zien in Nederlandse filmklassiekers als Intensive Care, Gooische Vrouwen en My Blue Heaven.

Hij presenteert in België ook het programma Snackmasters, een variant op tv-hit Masterchef. Hier moet hij voorlopig mee stoppen. De presentatie wordt overgenomen door collega Sean Dhondt.