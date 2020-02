Boer Zoekt Vrouw wederom kijkcijferhit; record voor Lubach

Arjen Lubach, die precies na Boer Zoekt Vrouw geprogrammeerd staat, wist 1,65 miljoen kijkers naar NPO 3 te trekken en scoorde daarmee beter dan Ivo Niehes TV Show dat op NPO 1 na Boer Zoekt Vrouw 1,35 miljoen kijkers wist te boeien. Toren C deed het na Lubach op NPO 3 ook naar behoren met 616.000 kijkers.

Voor de start van een nieuwe reeks van Boer Zoekt Vrouw, de elfde, was opnieuw minder belangstelling. De tiende serie begon in het najaar van 2018 nog met 3 miljoen kijkers, terwijl het negende seizoen in februari 2017 nog bijna 4 miljoen kijkers trok. De voorstelronde van het huidige seizoen trok in september overigens bijna 2,6 miljoen kijkers.

RTL 4 en SBS6 kwamen zondag niet boven het miljoen uit. Weet ik veel en Meisje van Plezier trokken op RTL 4 respectievelijk 802.000 en 574.000 kijkers terwijl SBS6 met Wegmisbruikers (276.000) en De Noodcentrale (316.000) nog verder achterop bleef.