Mayim Bialik bevestigt plannen voor reboot Blossom

Blossom ging in 1991 van start en maakte een ster van de destijds veertienjarige Mayim. Blossom, in Nederland uitgezonden op RTL 4, vertelde het verhaal van het gezin Russo dat na het verlies van hun moeder er met elkaar het beste van probeerde te maken.

Bialik en Blossom-producent Don Reo bevestigden aan studenten van Bryant University dat er serieuze plannen zijn om de reeks nieuw leven in te blazen. Dit nieuws viel in de smaak bij de fans van Bialik die online enthousiast reageerden op de aankondiging en direct begonnen te speculeren over de vraag hoe het Blossom is vergaan sinds het einde van de serie in 1995.

Reo en Bialik werken al een aantal jaren aan een manier om Blossom weer op de buis te brengen. In 2021 vertelde Mayim aan Entertainment Weekly al hoe ze zich de volwassen versie van haar personage voorstelde: „Blossom zou waarschijnlijk als advocaat opkomen voor burgerrechten of werken met uit huis geplaatste kinderen. In ieder geval iets om het leven van mensen beter te maken.”

Call Me Kat

Het is de vraag of Bialik überhaupt tijd heeft voor Blossom. De actrice speelt momenteel de hoofdrol in de succesvolle comedyserie Call me Kat, daarnaast presenteert ze ook quizprogramma Jeopardy en combineert ze de opvoeding van haar twee kinderen met een eigen podcast over geestelijke gezondheid.