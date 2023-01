Madonna kondigt wereldtournee aan, komt ook naar Nederland

Madonna begint haar Celebration Tour van 35 steden op 15 juli in Noord-Amerika. Later reist de zangeres door naar Europa, voor shows in onder meer Londen, Barcelona en Parijs. Het optreden in Amsterdam is de laatste van haar tournee. Kaarten zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

Fans vermoedden al dat de 64-jarige zangeres met groot nieuws zou komen. Ze had namelijk alle foto’s van haar Instagramaccount verwijderd, dat doen artiesten vaker voorafgaand aan een aankondiging.

Haar vorige wereldtournee, The Madame X Tour, was in 2019. Toen moest de zangeres vanwege een knieblessure meerdere concerten afzeggen. Een show in Nederland stond toen niet gepland. Haar laatste grote concert in Nederland was in 2015.