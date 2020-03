Jaimie Vaes haalt uit naar criticasters Lil’ Kleine

„Wat een oordelen en ongevraagde meningen krijgen wij toch weer over ons heen. Inderdaad, mijn gezin en ik zijn op vakantie, die allang gepland stond voordat iemand überhaupt van het Covid-19 virus had gehoord”, verdedigt ze de reis, waarvan sommigen afvroegen hoe ze zich in het hoofd haalden om nu nog te gaan reizen.

„Mijn partner heeft het afgelopen jaar heel hard gewerkt en na een lange tijd konden we eindelijk met ons gezninetje weg om te genieten van een weekje rust. Op het nippertje..... want een dag later en wij waren niet meer onze vakantiebestemming ingekomen.

Wij vieren hier vakantie met vele andere gezinnen die hier, ook de restricties moeten ondervinden die zijn opgelegd om verdere virusverspreiding te voorkomen.”

Ze vindt het dan ook maar niks dat mensen hun ’simpele oordelen’ geven. Ze noemt die ’gemakkelijk’, ’helemaal naar mijn vriend’ en volgens haar is het niet zo zwartwit als het lijkt. „Als wij onze vakantie hadden afgezegd en vervolgens thuis waren gebleven... was het dan wel goed geweest voor jullie? En hadden jullie dan wel een keer je commentaar voor je gehouden? Of mag iedereen voor zich weten hoe hij/zij deze aankomende tijd doorbrengt en zorgt voor een veilige omgeving voor zijn/haar eigen gezin?”

Ondertussen krijgt Jaimie zelf op foto’s vanaf het prachtige eiland ook veel positieve reacties, waaronder van BN’ers als Estelle Cruijff, Nicolette van Dam en Fajah Lourens.