Harry Mens (75) over nieuwe liefde: ’Ik ben heel blij’

„Gaat uitstekend. Maar daar wou ik weinig over zeggen, het is nog pril, een week of tien”, zei Mens in de uitzending. „Ik ben heel blij.”

Vrijdagmiddag laat hij in The Friday Move weten dat zij al drie kinderen heeft. Zelf is Mens vader van vijf dochters. Eerder ging het gesprek tussen Genee, Mens en advocaat Sébas Diekstra over sterilisatie. „Stel je voor dat er iets gebeurt en je krijgt een nieuwe vrouw en je wilt een kind”, zei Mens daarover. De televisiepresentator denkt er dan voorlopig ook nog niet aan om zich te laten steriliseren, zo vertelde hij.