Prins Charles ontmoet Leonardo DiCaprio in Glasgow

Charles is in Glasgow vanwege de internationale klimaatconferentie en bezoekt daaromheen verschillende initiatieven die daar mee te maken hebben, zoals de tentoonstelling van McCartney. De designer, die in 2018 de trouwjurk van Meghan maakte, presenteerde er een expositie met volledig duurzame producten zoals handtassen van gekweekt paddenstoelenleer.

DiCaprio is eveneens naar Schotland gereisd vanwege de klimaattop. Hij maakt zich, net als Charles, al jaren hard voor het milieu en gebruikt zijn bekendheid om mensen attent te maken op de veranderingen in het klimaat. Volgens Britse media spraken de drie elkaar zo'n tien minuten.

Het was overigens niet de eerste keer dat Charles en DiCaprio elkaar tegenkwamen. De prins sprak hem in 1997 tijdens de première van Titanic. Een jaar later was het opnieuw raak toen The Man in the Iron Mask voor het eerst werd getoond.