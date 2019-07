Inge Schrama keert niet terug in GTST

Het gaat wel beter met Inge, maar ze heeft besloten haar werkzaamheden bij GTST niet opnieuw op te pakken, zo is te lezen op de website van de soap. „Ik ben echt opgegroeid bij Goede Tijden, Slechte Tijden en in die tijd is de rol van Sjors met me meegegroeid. Van meisje tot moeder. Ik voel me heel dankbaar voor deze waardevolle periode in mijn leven. Het is een intense, maar juiste beslissing. Ik verheug me nu op een nieuwe fase waarin ik andere talenten kan ontdekken en ontwikkelen”, aldus Inge.

Melissa Drost, de de rol van Sjors overnam, blijft gewoon in de soap te zien.